BRECKENRIDGE, Colo. — La skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe a remporté l’épreuve de demi-lune vendredi, lors de l’escale du Dew Tour au Colorado.

Sharpe, de Calgary, a survolé la compétition avec un score total de 93,66 points. La skieuse âgée de 25 ans a battu en finale la Française Marie Martinod (92,00) et l’Américaine Maddie Bowman (90,33).

Il s’agissait d’une première victoire en carrière pour Sharpe, qui s’est propulsée au sommet en réalisant une deuxième descente sans faille.

Martinod a tout donné lors de sa troisième tentative pour surpasser le résultat de la représentante de l’unifolié, mais elle a chuté.

«Je n’avais plus de jus», a-t-elle dit.

Mais rendu là, ça n’avait plus d’importance.

«Lorsque je me suis retrouvée en tête et que j’ai vu que Marie avait chuté, j’étais si soulagée de ne pas devoir tout risquer avec une troisième tentative, a expliqué Sharpe. Mais je voulais y retourner pour repousser mes limites et augmenter mon avance, donc j’y suis retournée.»

Sharpe, la championne des X Games d’hiver en 2016, disposera maintenant d’une pause qui lui permettra de reprendre l’entraînement à Calgary en janvier.

Au total, huit des 22 skieuses inscrites à cette compétition ont atteint la finale. Elles ont toutefois dû composer avec des conditions de ski beaucoup plus difficiles qu’en début de semaine, puisque le ciel était ennuagé et que le vent s’était levé.

La finale féminine de demi-lune en surf des neiges aura lieu un peu plus tard vendredi.