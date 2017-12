NEWARK, N.J. — Brian Boyle a brisé une égalité grâce à son 100e but en carrière dans la LNH et les Devils du New Jersey ont battu les Stars de Dallas 5-2, vendredi soir.

Boyle a complété la marque dans un filet désert et il a ajouté une mention d’aide. Steven Santini, Blake Coleman et Nick Lappin ont aussi enfilé l’aiguille pour les Devils. Cory Schneider a effectué 28 arrêts.

Martin Hanzal et Alexander Radulov ont répliqué pour les Stars.

Lors d’une double pénalité mineure à Stephen Johns pour bâton élevé, Boyle a poussé un retour de lancer de Will Butcher dans le filet pour porter le pointage à 3-2 Devils. Boyle a aussi été complice du but de Lappin, en troisième période.

Kari Lehtonen a stoppé 21 des 25 tirs dirigés vers lui devant la cage des Stars.