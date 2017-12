NEW YORK — Jordan Eberle a touché la cible après 1:54 de jeu en prolongation et les Islanders de New York ont vaincu les Kings de Los Angeles 4-3, samedi.

John Tavares, Josh Bailey et Anders Lee ont aussi marqué pour les Islanders, qui ont dû effacer un retard de 2-0 avant de l’emporter. Thomas Greiss a stoppé 26 lancers pour aider les Islanders à signer seulement une deuxième victoire en sept sorties (2-4-1) et améliorer leur dossier à domicile à 10-2-2.

Oscar Fantenberg, Tyler Toffoli et Anze Kopitar ont répliqué pour les Kings, qui ont encaissé un troisième revers de suite après avoir connu une séquence de huit victoires. Darcy Kuemper a effectué 29 arrêts.

Kopitar a nivelé la marque à 3-3 avec 13 secondes à faire en temps réglementaire, profitant d’une mêlée devant le filet des Islanders pour pousser le disque derrière Greiss.

Eberle a toutefois joué les héros en prolongation. Il a reçu une passe de Mathew Barzal lors d’une descente à deux contre un et a surpris Kuemper à l’aide d’un tir des poignets à contre-courant précis dans la partie supérieure.