CHARLOTTE, N.C. — Le but en désavantage numérique de Clark Bishop, en troisième période, a brisé l’égalité et a permis aux Checkers de Charlotte de battre le Rocket de Laval 7-5, dimanche, dans un match de la Ligue américaine de hockey.

Warren Foegele et Valentin Zykov ont tous les deux inscrit deux buts et une mention d’assistance pour les Checkers (18-9-1). Lucas Wallmark a marqué un but et il a ajouté deux aides tandis que Nicolas Roy a aussi enfilé l’aiguille.

Nikita Scherbak a mené le Rocket (10-12-6) grâce à deux filets. Michael McCarron, Noah Juulsen et Jordan Boucher ont fait bouger las cordages une fois alors que Chris Terry s’est fait complice de trois réussites des siens.

Alex Nedeljkovic a amorcé la rencontre pour les Checkers et il a alloué un but sur six lancers en 12:39. Jeremy Smith a par la suite stoppé 18 des 22 rondelles dirigées vers lui.

Charlie Lindgren a réalisé 31 arrêts pour le Rocket.

Les visiteurs ont inscrit quatre buts en avantage numérique lors de leurs sept occasions. Le Rocket a concrétisé deux de ses cinq tentatives avec un joueur en plus.