NEW YORK — Antonio Brown, Le’Veon Bell et Ben Roethlisberger font partie des huit joueurs des Steelers de Pittsburgh à avoir été invités au Pro Bowl, le match des étoiles de la NFL.

Les huit joueurs des Steelers constituent un sommet dans la NFL. Les Eagles de Philadelphie et les Saints de La Nouvelle-Orléans suivent avec six joueurs invités chacun pour le match qui aura lieu le 28 janvier, à Orlando, en Floride.

Quatre recrues ont été sélectionnées par un vote tenu au sein des joueurs, des entraîneurs et des partisans de la NFL. Il s’agit du porteur Alvin Kamara et du demi de coin Marshon Lattimore, des Saints, du porteur des Chiefs de Kansas City Kareem Hunt et du demi de sûreté des Cardinals de l’Arizona Budda Baker.

Vingt-quatre des 86 sélections annoncées mardi en seront à leur première apparition au Pro Bowl.