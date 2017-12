PYEONGCHANG, Corée, République de — Le froid est de retour aux Jeux d’hiver.

Après deux éditions des Jeux olympiques disputées par temps plutôt doux — certains se demandant même si c’était l’hiver —, les athlètes et les spectateurs auront littéralement des frissons pendant les Jeux olympiques de Pyeongchang.

À quel point il y fait froid?

Si froid que des larmes vous montent aux yeux. Si froid que l’encre des stylos s’épaissit et que prendre des notes devient impossible. Si froid que les Sud-Coréens se rappellent de leurs séjours obligatoires au front pendant leur service militaire. Si froid que six personnes ont été traitées pour hypothermie le mois dernier lors d’un concert tenu au Stade olympique.

«Nous souhaitons tous que ce soit mieux en février, mais si la température est la même que présentement, c’est trop froid pour les étrangers, affirme Jong-Sik Choi, un sourire narquois au visage et vêtu simplement d’un t-shirt, tandis qu’un reporter étranger enlève couche après couche de vêtements avant de mener une entrevue dans son restaurant de Pyeongchang.

Le climat de Vancouver et de Sotchi, où les sauteurs à ski atterrissaient dans des flaques d’eau, était trop chaud pour certains, comme pourrait l’être celui de Pékin, en 2022. Mais la météo à Pyeongchang surprendra probablement les spectateurs, en plus de déconcerter organisateurs et athlètes tant le froid sera saisissant.

Pyeongchang se trouve près d’un kilomètre au-dessus du niveau de la mer, dans le nord-est de la Corée du Sud, pas très loin de la frontière avec la Corée du Nord. C’est l’un des endroits les plus froids du pays et la région est réputée pour son puissant vent mordant, qui prend vie en Sibérie et dans les plaines de la Mandchourie, avant de franchir les pics de granite de la Corée du Nord.

«Peu d’étrangers comprennent à quel point il peut faire froid ici, raconte Sun-Woo Nam, un poissonnier de Pyeongchang. C’est un genre de froid totalement différent.»

La météo sera en vedette et peut-être même une importante nuisance dans le Stade olympique de Hoenggye. L’enceinte éphémère de 35 000 places à aire ouverte a été très critiquée. Construite aux coûts de 107 millions $ US, elle ne sera utilisée que quatre fois, soit lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, avant d’être démolie.

Le vent y est brutal et il n’y a pas moyen de s’en protéger. Quand il s’y engouffre, le son qu’il produit ressemble à celui d’un bombardier plongeant du ciel dans les vieux films de guerre.

Malgré ce froid, les organisateurs ont fait bien peu pour protéger les spectateurs. Les visiteurs seront exposés aux éléments pendant près de cinq heures pendant les cérémonies. Il n’y a pas d’unité de chauffage pour les sièges ou les coursives, et il est trop tard pour ajouter un toit et trop onéreux pour un système de chauffage central.

Les organisateurs prévoient donner à chaque spectateur des cérémonies olympiques et paralympiques un imperméable, une petite couverture, un coussin chauffant, ainsi que des timbres chauffants pour les mains et les pieds.

Ils prévoient également ériger des murs de polycarbonate au-dessus des plus hautes sections afin de bloquer les plus forts vents. Environ 40 chaufferettes portatives au gaz seront aussi placées dans les allées, entre les sièges de plastique. Boissons et nourritures chaudes seront également en vedette aux concessions alimentaires.

Malgré tout, comme la cérémonie d’ouverture devrait être lancée vers 20 heures, la température ressentie en tenant compte du facteur de refroidissement éolien devrait être d’environ moins 14 degrés Celsius, bien plus froid que les 5 et 4 degrés enregistrés à Vancouver et Sotchi.

Quand l’Associated Press a visité les lieux plus tôt ce mois-ci, il faisait moins 18 degrés Celsius au milieu de la matinée.

Il fait un peu plus chaud à Gangneung, le long de la côté, où certaines épreuves seront présentées. Mais c’est tout de même froid.

Les Sud-Coréens trouvent bien amusant de voir les touristes tout emmitouflés, serrés comme des pingouins. Choi, après une entrevue, sort du restaurant griller une cigarette en manches courtes pendant que le reporter frissonne à ses côté malgré ses plusieurs couches de vêtements.

«Parfois, je sors comme ça et les gens me regardent comme si j’étais fou», souligne-t-il.

«C’est froid et ça sera encore plus froid plus tard. Que peut-on faire?, se demande Young Ju Ahn, un restaurateur de Nammyeon, dans le comté de Jeongseon, où seront disputées les épreuves de descente. Nous sommes nés ici, alors nous n’y pensons pas trop.»