KANSAS CITY, Mo. — Alex Smith aime bien faire quelque chose de spécial pour ses joueurs de ligne pendant la période des Fêtes. Une petite marque d’appréciation pour le dur travail ingrat qu’ils accomplissent afin de le garder en santé.

Le quart des Chiefs de Kansas City avait fait tailler des habits sur mesure pour ses colosses coéquipiers l’an dernier. Cette année, les joueurs ont trouvé une pile de cadeaux devant leur casier, dont des — très coûteuses — glacières Yeti.

«Ils sont toujours les gars les plus sous-estimés à l’attaque, a dit Smith. Ces gars-là travaillent très fort et sont très fiers de ce qu’ils font. Ils sont tricotés serrés. Ce n’est qu’une petite pensée pour leur laisser savoir à quel point j’apprécie ce qu’ils font pour moi.»

C’est une bonne chose qu’ils aient bien joué au cours des dernières semaines par contre: Smith planifiait probablement un morceau de charbon chacun pendant un certain temps.

Ces joueurs constituent la position la plus dispendieuse au sein de la formation. En début de saison, ils étaient très dynamiques alors que les Chiefs balayaient tout sur leur passage. Mais des blessures et du jeu inconstant en mi-saison ont plongé l’équipe dans une léthargie, alors qu’elle a perdu quatre matchs d’affilés et six en sept.

Les Chiefs ont maintenant gagné leurs deux dernièrs sorties et pourront s’assurer du titre de section avec une victoire dimanche. L’une des grandes raisons qui expliquent ce changement de cap est la tenue de l’attaque, particulièrement de la ligne à l’attaque.

«Ce sont des gars fiers, et quand ils ont une idée en tête, ils atteignent leur but, a noté l’entraîneur-chef Andy Reid, lui-même un ex-joueur de ligne. Ils se sont dit: ‘Hé! C’est assez! Nous devons prendre les choses en main et remettre l’équipe sur les rails. Peu importe à qui la faute, on s’en fout’. Quand vous avez déjà joué à cette position, vous comprenez.»

Le jeu de la ligne à l’attaque est difficile à quantifier: les seules statistiques qui existent sont pour calculer les erreurs, soit les sacs. De ce côté, le jeu des Chiefs s’est resserré. La semaine dernière, ils n’en ont accordé qu’un et Smith a eu tout le temps voulu pour décocher ses passes et engranger des points dans le gain de 30-13 face aux Chargers de Los Angeles.

Leur jeu au sol s’est aussi drôlement replacé.

Kareem Hunt avait commencé sa carrière avec quatre performances de 100 verges ou plus à ses cinq premiers matchs, mais comme le reste de l’équipe, il a connu un passage à vide. La ligne n’était plus capable de lui ouvrir des corridors de course, ce qui a eu pour effet de l’emprisonner derrière et ses statistiques ont subi un dur coup.

Maintenant que la ligne a retrouvé son tonus, Hunt a retrouvé de sa superbe. Il a amassé 116 verges et marqué un touché face aux Raiders d’Oakland avant d’ajouter 155 verges et deux touchés contre les Chargers.

«Je dois remercier les joueurs de ligne. Sans eux, je n’aurais pas été invité au Pro Bowl. J’ai hâte de leur témoigner ma reconnaissance.»

Peut-être leur offrir le même type de paquet cadeau que son quart-arrière?

«Non, a dit Hunt en secouant la tête. Je suis toujours une recrue avec un contrat de recrue.»