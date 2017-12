NEWARK — Cory Schneider a été spectaculaire repoussant 39 tirs, Taylor Hall a récolté un but et une mention d’assistance et les Devils du New Jersey ont défait les Blackhawks de Chicago 4-1, samedi soir.

Brian Boyle, Kyle Palmieri et Pavel Zacha ont sonné la charge pour les Devils, qui affichent un dossier 5-0-1 lors de leurs six derniers matchs et 21-9-5 depuis le début de la campagne après avoir terminé au dernier rang de l’Association est l’an dernier.

La troupe de John Hynes connaît beaucoup de succès à domicile. Ils ont remporté leurs quatre premiers matchs d’une séquence de six rencontres au Prudential Center, la plus longue de la saison.

Schneider a bloqué 21 rondelles en deuxième période.

Patrick Kane a marqué son 300e but en carrière pour les Blackhawks. Il rejoint ainsi Bobby Hull, Stan Mikita, Steve Larmer et Denis Savard en tant que seuls joueurs des Blackhawks ayant atteint ce plateau.

Boyle, Palmieri et Zacha se sont portés à la marque en première période pour chasser Corey Crawford pour la deuxième fois de la saison. Le gardien des Blackhawks a cédé à trois reprises en sept tirs.