SANTA CLARA, Calif. — Jimmy Garoppolo a lancé deux passes de touché et il en a inscrit un autre au sol contre une des meilleures défensives de la NFL et les 49ers de San Francisco ont signé une quatrième victoire de suite en battant les Jaguars de Jacksonville 44-33, dimanche.

Les Jaguars (10-5) n’ont pas tout perdu aujourd’hui, car ils ont remporté un premier titre de section depuis 1999 quand les Titans du Tennessee ont baissé pavillon contre les Rams de Los Angeles.

La défaite des Jaguars a cependant diminué leurs espoirs d’avoir une semaine de congé en séries. Ils devront gagner la semaine prochaine tout en souhaitant que les Steelers de Pittsburgh perdent leurs deux prochaines parties.

Les 49ers (5-10) n’avaient plus espoir de faire partie des séries depuis déjà belle lurette, après avoir commencé la saison avec un dossier de 0-9, mais l’humeur a grandement changé depuis que Garoppolo est devenu le partant à la suite d’une transaction avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Garoppolo a mené les 49ers vers une quatrième victoire consécutive et c’est encore un plus haut fait d’armes parce que la défensive des Jaguars avait accordé le moins de points et le moins de verges par la passe de la NFL tout en ayant enregistré le plus haut total de sacs du quart.

Garoppolo a découpé les Jaguars en morceaux, complétant 21 de ses 30 passes pour des gains de 242 verges. Il a lancé une passe de touché à George Kittle et Trent Taylor. Le quart des 49ers montre une fiche de 6-0 en carrière en tant que partant.

Blake Bortles a lancé trois interceptions pour les Jaguars, dont une qui a été retournée pour un touché par Dontae Johnson. Il n’avait pas été victime d’une interception à ses trois derniers matchs. Bortles a lancé deux passes de touché et pour 382 verges.