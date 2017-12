ROCHESTER, N.Y. — Nikita Scherbak a brisé l’égalité tôt en troisième période, Charlie Lindgren a stoppé 31 tirs et le Rocket de Laval a défait les Americans de Rochester 3-1, mercredi, dans la Ligue américaine de hockey.

Markus Eisenschmid et Chris Terry, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Rocket (12-14-7), qui a mis fin à une série de deux défaites.

Colin Blackwell a été l’unique buteur des Americans (19-7-6), qui ont vu leur série de victoires être freinée à quatre. Linus Ullmark a accordé deux buts sur 25 tirs.

Eisenschmid a ouvert la marque après 8:24 de jeu en première période, mais Blackwell a répliqué un peu plus de cinq minutes plus tard.

Scherbak a dénoué l’impasse après 3:11 de jeu lors du dernier tiers. Le jeune Russe a inscrit son cinquième but de la saison et il a récolté quatre buts et quatre aides en six rencontres depuis qu’il s’est remis d’une opération au genou droit.

Terry a inscrit son 17e but de la saison tout juste avant la sirène annonçant la fin du match, dans un filet désert.

Le Rocket n’a pas été en mesure de profiter de ses trois supériorités numériques, tandis que les Americans ont été 0-en-5.