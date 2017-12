RALEIGH, N.C. — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi soir au PNC Arena entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline.

Teravainen propulse les Hurricanes

Les joueurs du Canadien se sont envolés vers la Caroline mercredi matin et ils ont donné l’impression d’avoir laissé leurs jambes et leurs patins dans l’avion pendant la première période. Les Hurricanes ont profité de cette inertie pour ouvrir la marque pendant la quatrième minute de jeu du premier vingt. Le défenseur Justin Fault a récupéré une passe sans trop de vigueur de Karl Alzner en zone du Canadien et du revers, il a glissé la rondelle vers Teuvo Teravainen. Le Finlandais de 23 ans n’a pas pris le temps d’arrêter le disque et son puissant tir balayé s’est logé dans la partie supérieure gauche du filet, derrière un Carey Price qui n’y pouvait rien.

Ward et Price se distinguent tour à tour

Alex Galchenyuk a écopé la seule punition mineure en première période et elle a procuré aux deux équipes de chances en or de faire vibrer les cordages. La première chance a appartenu à Max Pacioretty qui est parvenu à se présenter seul devant Cam Ward mais ce dernier l’a frustré avec un bel arrêt. Quelques instants plus tard, Teuvo Teravainen est venu tout près de doubler l’avance des locaux, mais un rapide déplacement latéral de Carey Price a permis au Canadien de demeurer à un seul but des Hurricanes. Price a d’ailleurs multiplié les arrêts de qualité pendant les 20 premières minutes de jeu.

Les efforts de Galchenyuk rapportent

Si la plupart des attaquants du Canadien ont été inertes pendant la première période, ce ne fut pas le cas d’Alex Galchenyuk. Il a poursuivi son bon travail en deuxième période et il est parvenu à créer l’égalité tôt en deuxième période pour son neuvième but de la saison grâce à une belle pièce de jeu individuelle.

Hudon passe tout près

Moins de deux minutes après avoir créé l’égalité, le Canadien est venu tout près de prendre l’avance. À son retour au sein de la formation après une absence de deux matchs, Charles Hudon, qui s’était blotti derrière les défenseurs rivaux, a accepté une belle passe de Jakub Jerabek d’une ligne bleue à l’autre et s’est présenté seul devant Cam Ward. Ce dernier a cependant réalisé un bel arrêt de la jambière gauche. Hudon a aussi eu la chance de s’emparer du retour de son propre tir mais n’a pas été en mesure de contrôler le disque.

Une pénalité coûteuse

Pour la deuxième fois du match, Alex Galchenyuk a écopé une pénalité mineure, cette fois au milieu de la troisième période et les Hurricanes n’ont pas raté leur chance. Carey Price a d’abord fermé la porte à Jordan Staal, laissé seul dans l’enclave, avant de stopper Elias Lindholm sur le retour de lancer. Mais les Hurricanes ont eu droit à une troisième tentative, celle de Sebastian Aho qui lui, n’a pas raté sa chance. Aho a ajouté un but dans un filet désert pour sceller l’issue du match avec 1:24 à jouer.