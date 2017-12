ST. PAUL, Minn. — Mikaël Granlund a brisé l’égalité en deuxième période et le Wild du Minnesota a battu les Stars de Dallas 4-2, mercredi.

Jared Spurgeon, Eric Staal et Jason Zucker ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a signé seulement une deuxième victoire en six sorties. Charlie Coyle a récolté deux aides et Alex Stalock a stoppé 24 tirs.

Tyler Seguin et Mattias Janmark ont répliqué pour les Stars.

Granlund, qui a établi un sommet personnel avec 26 buts la saison dernière, a marqué son huitième but de la campagne et seulement son premier en 11 rencontres.

Alors que le Wild était en avantage numérique et que le pointage était de 2-2, Granlund s’est avancé à partir de la bande et a profité d’un retour après que Ben Bishop eut stoppé une déviation de Zucker.

Zucker a confirmé la victoire du Wild en marquant dans un filet désert en fin de partie, quelques instants après que Janmark eut raté sa chance en échappée.

Bishop a accordé trois buts sur 30 tirs devant le filet des Stars.