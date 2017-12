NEW YORK — Mats Zuccarello et Mika Zibanejad ont touché la cible en fusillade et les Rangers de New York ont vaincu les Capitals de Washington 1-0, mercredi.

Ondrej Pavelec a été parfait contre 30 tirs avant de frustrer les deux tireurs des Capitals en fusillade. Son premier blanchissage de la saison, et son 18e en carrière, a aidé les Rangers à signer une quatrième victoire en six rencontres (4-1-1).

Philipp Grubauer a effectué 37 arrêts avant d’être battu par Zuccarello et Zibanejad. Les Capitals ont encaissé un troisième revers d’affilée (0-1-2) après avoir connu une séquence de 11 victoires en 13 rencontres.

En fusillade, Zuccarello a d’abord déjoué Grubauer du revers. Pavelec a ensuite stoppé la tentative de T.J. Oshie, puis Zibanejad a aussi surpris Grubauer du côté droit. Pavelec a mis fin à la rencontre en se dressant devant Alex Ovechkin.

L’attaquant des Rangers Chris Kreider n’a pas terminé la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps.