DENVER — Alex Goligoski a brisé l’égalité à mi-chemin en deuxième période et les Coyotes de l’Arizona ont filé vers une victoire de 3-1 contre l’Avalanche du Colorado, mercredi.

Tobias Rieder a marqué après 54 secondes de jeu et Antti Raanta a stoppé 25 tirs devant le filet des Coyotes, qui ont signé seulement une deuxième victoire en 10 rencontres. Lawson Crouse a ajouté son premier but de la saison avec 4:25 à faire au troisième tiers.

Les Coyotes avaient perdu 6-2 contre l’Avalanche samedi, avant la pause de trois jours de Noël à travers la LNH.

Goligoski a donné les devants pour de bon aux Coyotes à 10:34 du deuxième engagement, quand il a inscrit son quatrième but de la campagne. Après un revirement de l’Avalanche, Clayton Keller a effectué l’entrée de zone le long de la rampe et a rejoint Goligoski, qui a profité de beaucoup d’espace dans l’enclave. Goligoski n’a pas raté sa chance et il a battu le gardien Semyon Varlamov.

Les Coyotes l’ont emporté même s’ils ont été 0-en-4 en avantage numérique, incluant 1:53 de jeu avec un avantage de deux hommes. L’Avalanche n’a pas accordé de but à ses 28 dernières occasions en infériorité numérique.

Varlamov a effectué 24 arrêts, tandis que Mikko Rantanen a été l’unique buteur de l’Avalanche.