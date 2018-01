CINCINNATI — Les partisans des Bills de Buffalo ont trouvé une belle manière de remercier Andy Dalton après qu’il eut aidé leur équipe à se qualifier pour les éliminatoires pour une première fois en 18 ans. Ils ont décidé de faire des dons à la fondation du quart des Bengals de Cincinnati.

La fondation de Dalton a rapporté mardi avoir reçu plus de 100 000 $ US en dons depuis la victoire de 31-27 des Bengals face aux Ravens de Baltimore, dimanche. Dalton a lancé une passe de touché de 49 verges avec 44 secondes à faire au match et les Ravens ont été éliminés de la course aux éliminatoires.

Les Bills ont ainsi hérité d’un des deux laissez-passer supplémentaires pour les éliminatoires dans l’Association américaine. Leur disette de 17 saisons sans participation aux éliminatoires était la plus longue séquence active du genre dans les quatre ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord.

Les partisans des Bills ont démontré leur joie en faisant des dons à la fondation de Dalton. Ce dernier a affirmé qu’il était «l’homme de l’heure à Buffalo» dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, mardi, dans laquelle il exprime sa reconnaissance.