MONCTON, N.-B. — Jocktan Chainey a touché la cible dès la 70e seconde de la prolongation et les Mooseheads de Halifax ont défait les Wildcats de Moncton 4-3, mardi soir.

Chainey a dû s’y prendre à trois reprises avant de tromper la vigilance du gardien des Wildcats Mark Grametbauer, mais il a tout de même réussi à soulever la rondelle jusqu’au fond du filet pour son cinquième but de la campagne.

Maxime Fortier et Raphaël Lavoie ont tous deux récolté un but et une mention d’assistance alors que Benoit-Olivier Groulx a été l’autre marqueur des Mooseheads (24-10-5), qui ont signé une troisième victoire de suite pour se hisser au premier rang du classement général de la LHJMQ. Jared McIsaac et Otto Somppi ont préparé deux réussites chacun.

Jeremu McKenna a enfilé l’aiguille à deux occasions et Julien Tessier, en fin de troisième période, a fourni l’autre filet des Wildcats (16-16-7), qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières parties.

Blade Mann-Dixon a fait face à 31 tirs et il a effectué 28 arrêts pour les Mooseheads. Il a mis fin à une série de deux revers. Grametbauer a été bombardé devant la cage des Wildcats et il a repoussé 42 rondelles.

Alors que les Mooseheads évoluaient en supériorité numérique en début de troisième période, McIsaac s’est emparé de la rondelle derrière son filet et il s’est rendu en zone adverse avant de déculotter le défenseur des Wildcats Gabriel Sylvestre. Il a décoché un tir stoppé par Grametbauer, mais Fortier a poussé le retour au fond du filet pour procurer une avance de 3-2 à sa troupe.

Les hommes de Jim Midgley semblaient se diriger vers la victoire, mais dans les dernières minutes du troisième vingt, Tessier a accepté une passe de Brady Pataki avant de loger la rondelle dans la lucarne pour forcer la tenue d’une prolongation.