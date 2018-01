MONTRÉAL — Tenu à l’écart de la séance d’entraînement de mercredi en raison d’un virus, Alex Galchenyuk est en mesure d’affronter le Lightning de Tampa Bay jeudi au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé la nouvelle lors d’une mêlée de presse en fin d’après-midi.

Par ailleurs, le duel de jeudi soir marquera le retour de Jacob de la Rose au centre du quatrième trio après une absence de dix matchs. Byron Froese et Daniel Carr sont laissés de côté.

Détenteur d’une fiche d’un but et trois passes en 21 parties cette saison, de la Rose n’a pas joué depuis le 7 décembre, contre les Flames de Calgary.

Il s’agit du deuxième rendez-vous entre les deux formations en l’espace d’une semaine. Jeudi dernier, à Tampa, le Lightning a défait le Canadien 3-1 dans un match lors duquel la troupe montréalaise a passé beaucoup de temps au banc des punitions.

Selon Julien, il est essentiel que ses joueurs jouent de façon disciplinée. Le Lightning affiche un pourcentage de réussite de 25,2 pour cent avec l’avantage d’un homme, bon pour le deuxième rang dans la LNH.

«À cinq contre cinq, on avait été compétitif. On sait que le Lightning est très dangereux en avantage numérique. La discipline sera importante ce soir. La semaine dernière, on leur en a donné six (avantages numériques). C’est beaucoup trop.»