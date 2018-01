WINNIPEG — Blake Wheeler et Jacob Trouba ont récolté un but et une passe chacun pour aider les Jets de Winnipeg à l’emporter 4-3 aux dépens des Sabres de Buffalo, vendredi.

Wheeler a obtenu au moins un point à ses cinq derniers matches, cumulant cinq buts et trois mentions d’aide.

Dustin Byfuglien a enfilé son premier but de la campagne, à son 30e match. Il en était à son deuxième match après une absence de 10 rencontres, résultat d’une blessure au bas du corps.

Bryan Little a aussi marqué, tandis que Connor Hellebuyck a bloqué 26 tirs. Les Jets ont un excellent rendement de 15-3-1 à la maison.

Marco Scandella, Scott Wilson et Johan Larsson ont été les buteurs des Sabres, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Chad Johnson a fait 25 arrêts du côté de Buffalo, qui a récolté une seule victoire depuis six rencontres.