NEW YORK — Brock Nelson a inscrit le seul filet des tirs de barrage et les Islanders de New York ont défait les Devils du New Jersey 5-4, dimanche.

Cette victoire a mis un terme à la série de cinq revers des Islanders, qui tiraient de l’arrière 4-2 en début de troisième période.

Nelson a déjoué le gardien des Devils Cory Schneider en cinquième ronde de la fusillade.

Jaroslav Halak a conclu la rencontre avec 42 arrêts devant le filet des Islanders.

Les Devils ont subi une cinquième défaite d’affilée avant que les deux clubs n’obtiennent leur pause réglementaire de cinq jours.

Cal Clutterbuck et la recrue Sebastian Aho ont créé l’égalité en enfilant l’aiguille en troisième période, après que Miles Wood et Taylor Hall eurent procuré les devants 4-2 aux Devils plus tôt dans l’engagement.

Les Islanders étaient privés des services des attaquants Josh Bailey et Andrew Ladd, qui se sont blessés dans la défaite de 4-0 encaissée à domicile contre les Penguins de Pittsburgh vendredi. Ils ont chacun raté leur premier match de la campagne.

La formation new-yorkaise est aussi privée des défenseurs Johnny Boychuk et Calvin de Haan. Boychuk a raté les six dernières parties, tandis que De Haan n’a pas joué depuis qu’il a subi une blessure à une épaule dans une victoire en prolongation contre les Kings de Los Angeles le 16 décembre.

Bailey, John Tavares et Anders Lee ont totalisé 57 points en décembre, ce qui en a fait le trio le plus productif de la ligue le mois dernier.