USA Hockey a ajouté les gardiens David Leggio et Brandon Maxwell à sa formation olympique de hockey masculin.

Ryan Zapolski avait été le seul gardien nommé au sein de l’équipe lors du dévoilement initial, le 1er janvier. Les trois gardiens n’ont jamais joué dans la LNH, mais ont de l’expérience dans le hockey professionnel en Europe.

Âgé de 33 ans, Leggio a disputé les trois dernières saisons en Allemagne et a déjà porté les couleurs des États-Unis à deux reprises au Championnat du monde. De son côté, Maxwell est âgé de 26 ans et a plus de trois saisons d’expérience en République tchèque.

On s’attend à ce que Zapolski soit le gardien partant. Âgé de 31 ans, Zapolski affiche une moyenne de buts alloués de 1,61 avec un taux d’efficacité de ,937 en 34 sorties cette saison avec le Jokerit de Helsinki, dans la Ligue continentale de hockey.

Les États-Unis disputeront leur premier match du tournoi olympique le 14 février, face à la Slovénie.