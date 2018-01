SNOWMASS VILLAGE, Colo. — La skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe a gagné l’or, vendredi, à la Coupe du monde de demi-lune.

Âgée de 25 ans et originaire de Comox, en Colombie-Britannique, Sharpe a obtenu une note de 93,20 lors de sa dernière descente, ce qui fut suffisant pour qu’elle signe une deuxième victoire cette saison.

L’Américaine Brita Sigourney (89,20) a pris le deuxième rang, devant la Japonaise Ayana Onozuka (87,00).

À moins d’un mois des Jeux olympiques de Pyeongchang, Sharpe soutient avoir la sensation d’approcher du sommet de sa forme.

«Ça donne confiance et ça sa reflète dans mes manoeuvres, a-t-elle mentionné. Je connais les manoeuvres que je peux réussir, mais ça me donne du temps pour ajouter des éléments techniques aux sauts. Je peux faire des manoeuvres qui peuvent me permettre de gagner, mais j’espère continuer de les améliorer avant les Jeux.»

Du côté masculin, Noah Bowman a été le meilleur Canadien avec une quatrième place, tout juste devant son compatriote Mike Riddle.

Les Américains David Wise, Alex Ferreira et Aaron Blunck ont balayé le podium.