OBERHOF, Allemagne — Les champions du monde Toni Eggert et Sascha Benecken ont retrouvé leurs repères et battu leurs compatriotes allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt, samedi, pour signer leur 30e victoire en carrière en Coupe du monde de luge.

Eggert et Benecken étaient deuxièmes derrière les champions olympiques après la première manche, mais ils en ont fait juste assez lors de la deuxième pour les devancer par seulement sept millièmes de seconde.

Wendl et Arlt avaient mis un terme à la série de quatre victoires d’Eggert et Benecken le week-end dernier à Königssee, mais ils ont commis une erreur pendant la deuxième manche qui a ouvert la porte à leurs grands rivaux. Eggert et Benecken ont ainsi obtenu leur septième victoire de la saison en double et creusé l’écart en tête du classement général à 218 points, avec quatre courses à négocier cette saison.

Les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler ont décroché le bronze, à 0,498 seconde, tandis que les Allemands Robin Johannes Geueke et David Gamm et les frères lettons Andris et Juris Sics complétaient, dans l’ordre, le top-5.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont abouti au 12e échelon, à 1,460 seconde des vainqueurs.

Chez les dames, l’Allemagne a balayé le podium. Dajana Eitberger l’a emporté en 1:22,213, soit 47 millièmes de seconde de moins que sa compatriote Natalie Geisenberger. Tatjana Huefner a complété le podium.

Alex Gough, de Calgary, a pris le septième rang à 0,678 seconde d’Eitberger, tandis que sa compatriote Kimberley McRae se retrouvait au 10e rang et Brooke Apshkrum, 20e.