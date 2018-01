VANCOUVER — Le Comité olympique canadien et Patinage Canada ont officiellement annoncé les noms des 17 athlètes qui représenteront Équipe Canada en patinage artistique aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang le mois prochain, et deux Québécois ont percé la formation.

Il s’agit de Julianne Séguin, de Longueuil, et Charlie Bilodeau, de Trois-Pistoles, qui en seront à leur première expérience olympique, chez les couples.

Ils seront accompagnés dans leur discipline en Corée du Sud par les vétérans Meaghan Duhamel et Eric Radford, ainsi que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro. Duhamel et Radford se sont signalés en remportant notamment deux titres mondiaux consécutifs, en 2015 et 2016.

Sans surprise, Tessa Virtue et Scott Moir seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne en danse. Les deux autres places dans cette catégorie ont été octroyées à Piper Gilles et Paul Poirier, ainsi que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje.

Virtue et Moir, médaillés d’or aux JO de Vancouver 2010, sont revenus l’an dernier d’une pause de deux ans pour remporter leur troisième titre mondial. Pendant leur absence, Weaver et Poje ont obtenu deux médailles aux Championnats du monde.

«Tessa et moi sommes honorés de représenter le Canada à nos troisièmes Jeux olympiques», a déclaré Moir.

En simple, le Torontois Patrick Chan et Keegan Messing représenteront le pays du côté masculin, alors que Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond et Larkyn Austman en feront autant chez les dames.

Osmond et Daleman sont devenues, en 2017, les premières Canadiennes à partager un podium aux Championnats du monde — elles ont remporté l’argent et le bronze, respectivement.

«Je suis vraiment heureuse d’avoir été nommée à l’Équipe olympique pour une deuxième fois, a évoqué Daleman. Notre équipe entière a travaillé avec acharnement pour être la meilleure.»

Les athlètes se sont qualifiés en vertu de leurs performances au cours des saisons 2016-17 et 2017-18, ainsi que selon les résultats des Championnats canadiens qui se sont déroulés ce week-end.

Les épreuves de patinage artistique auront lieu du 9 au 23 février au Palais des glaces de Gangneung.

Le patinage artistique est un des sports dans lesquels le Canada a remporté le plus de succès aux Jeux olympiques d’hiver. Depuis 1924, les patineurs canadiens ont décroché 25 médailles, dont quatre d’or.