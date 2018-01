CHICAGO — Une personne au fait des négociations a révélé à l’Associated Press que les Cubs de Chicago et le releveur et joueur autonome Brian Duensing auraient conclu un pacte de deux ans, d’une valeur de 7 millions $ US.

L’entente serait conditionnelle à ce que Duensing subisse avec succès un examen médical.

Duensing reviendrait ainsi à Chicago après avoir paraphé un contrat d’une saison avec les Cubs l’hiver dernier. Le gaucher a terminé 2017 avec une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 2,74 en 68 matchs.

Celui qui aura 35 ans le mois prochain a passé neuf saisons dans le Baseball majeur. Il a une fiche de 43-38 avec une m.p.m. de 4,01.