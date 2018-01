MONTRÉAL — Le Stade Brestois a annoncé jeudi avoir résilié le contrat du défenseur central Zakaria Diallo pour «qu’il puisse s’engager en faveur de l’Impact de Montréal».

Le quotidien L’Équipe avait rapporté la semaine dernière que Diallo avait reçu une offre de contrat de deux saisons de la part de l’Impact.

L’Impact n’a toujours pas confirmé son transfert en MLS.

Âgé de 31 ans, Diallo aura disputé 37 matchs avec la formation de Brest en Ligue 2 après son arrivée lors de l’été 2016. Il a aussi porté les couleurs de l’AC Ajaccio et de Dijon en Ligue 2. Il a participé à trois matchs de Ligue 1 avec Dijon en 2011-12.

Le Français d’origine sénégalaise a inscrit huit buts au cours de sa carrière en Ligue 2.

Il a aussi disputé six matchs avec le Charleroi SC, en Belgique, en 2010-11.

Le Stade Brestois a mentionné dans son communiqué publié jeudi que «c’est un nouveau challenge américain qui s’offre» à Diallo.

«Nous avons résilié le contrat qui nous liait jusqu’au mois de juin 2018 à Zakaria Diallo pour qu’il puisse s’engager en faveur de l’Impact de Montréal, précise le coordinateur sportif Grégory Lorenzi dans le communiqué. Nous tenions à le remercier pour sa saison dernière même si les choses ont été un peu plus compliquées pour lui depuis six mois. Je tiens cependant à préciser que le comportement de Zak a toujours été respectueux à notre égard. Je lui souhaite bon vent pour la suite et toute la réussite possible en MLS.»