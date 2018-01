KOENIGSSEE, Allemagne — Le Sud-Coréen Yun Sung-bin s’est assuré le titre de la Coupe du monde de skeleton même s’il n’a pas participé à la compétition remportée par Axel Jungk, dont il s’agissait de la première victoire au circuit de la Coupe du monde.

Yun est le premier Sud-Coréen à enlever le titre, trois semaines avant les Jeux olympiques d’hiver présentés chez lui à Pyeongchang.

Yun a complété la saison avec 1545 points après avoir totalisé cinq victoires et deux deuxièmes places plus tôt cette saison. Il a devancé Jungk par 38 points.

L’Allemand a été le plus rapide des deux manches sur la piste de Koenigssee, triomphant avec un chrono combiné de 41,61 secondes — respectivement 0,02 and 0,23 devant les frères Lettons Dukurs, Martins et Tomass.

Tomass Dukurs a fini troisième au classement cumulatif, devant son frère Martins, champion en titre et vainqueur des huit dernières saisons.