DRUMMONDVILLE, Qc — Maxime Comtois a marqué deux buts, dont le vainqueur dans les dernières minutes de la troisième période, et les Tigres de Victoriaville ont battu les Voltigeurs de Drummondville 3-2, vendredi.

Grâce à son 22e filet de la campagne, Comtois a permis aux Tigres de porter à quatre leur séquence de victoire. L’attaquant de 19 ans a récolté sept buts et 11 points en six parties depuis son retour du Championnat mondial de hockey junior.

Vitalii Abramov a inscrit un but et il a ajouté une aide tandis qu’Ivan Kosorenkov s’est fait complice des trois réussites des Tigres.

Nicolas Beaudin a été le meilleur pour les Voltigeurs grâce à un but et une mention d’assistance. La recrue Xavier Simoneau a enregistré un 14e but cette saison. La troupe de Dominique Ducharme a vu sa séquence de triomphes s’arrêter à sept.

Etienne Montpetit a encore une fois connu une bonne sortie pour les Tigres, bloquant 40 tirs dans la victoire. L’espoir au prochain repêchage Olivier Rodrigue a cédé trois fois sur 24 lancers devant la cage des Voltigeurs.

Screaming Eagles 4 Mooseheads 5 (Prol.)

Jocktan Chainey a mis fin au débat en prolongation, Otto Somppi a récolté quatre points et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-4.

En prolongation, Chainey a complété une manoeuvre de Raphaël Lavoie et Somppi pour toucher la cible en avantage numérique. Les Mooseheads, qui occupent le premier rang du classement de la LHJMQ, n’ont pas perdu en temps réglementaire lors de leurs 10 dernières parties.

Somppi a amassé deux buts et deux aides tandis que Lavoie a obtenu un but et deux mentions d’assistance. Jake Ryczek a également trouvé le fond du filet pour les Mooseheads en plus d’ajouter une aide, tout comme Chainey.

Leon Gawanke a conclu la rencontre avec un but et une assistance pour les Screaming Eagles, qui ont perdu un troisième match de suite. Ian Smallwood, Declan Smith et Jordan Ty Fournier ont aussi marqué pour les visiteurs.

Blade Mann-Dixon a continué sa belle saison avec les Mooseheads en enregistrant une 19e victoire grâce à 30 arrêts. Kevin Mandolese a stoppé 36 rondelles entre les poteaux des Screaming Eagles.

Remparts 5 Wildcats 2

Gregor MacLeod a inscrit deux buts et une mention d’aide et les Remparts de Québec ont défait les Wildcats de Moncton 5-2.

MacLeod a eu un mot à dire dans les trois premiers buts des Remparts, qui menaient 4-1 après 40 minutes et qui ont signé un deuxième gain consécutif. Tomas Dajcar, Philipp Kurashev et Matthew Boucher ont aussi fait bouger les cordages pour les hommes de Philippe Boucher.

Jeremy McKenna et Nicholas Welsh ont répliqué pour les Wildcats, qui venaient de remporter deux parties de suite.

Antoine Samuel a gagné un cinquième match en sept sorties avec les Remparts et il a repoussé 29 lancers. Du côté des Wildcats, Mark Grametbauer a cédé cinq fois sur 38 tirs.

Titan 7 Sea Dogs 3

Le Titan d’Acadie-Bathurst a explosé pour cinq buts au deuxième engagement et ce fut suffisant pour l’emporter 7-3 aux dépens des Sea Dogs de Saint-Jean.

Les deux équipes n’ont pas fait scintiller la lumière rouge en première période, mais le Titan a ouvert les écluses au second tiers. Olivier Galipeau, qui a commencé le bal, a amassé un but et une aide, tout comme Samuel Asselin et Antoine Morand.

Jeffrey Truchon-Viel a récolté deux buts et deux mentions d’assistance pour le Titan, qui a gagné une deuxième partie consécutive. Jordan Maher et Noah Dobson ont tous deux obtenu un but et deux aides.

Ben Reid, Alexis Girard et Yohan Plamondon ont fourni les réussites des Sea Dogs, qui n’ont pas connu la victoire au cours de leurs sept dernières sorties.

Joseph Murdaca a bloqué 12 rondelles pour le Titan tandis que Alex D’Orio a tout tenté pour les Sea Dogs, mais ses 51 arrêts n’ont pas été suffisants.

Océanic 1 Phoenix 2

Hugo Roy a brisé l’égalité à mi-chemin au troisième vingt et le Phoenix de Sherbrooke a eu le meilleur au compte de 2-1 contre l’Océanic de Rimouski.

Roy a inscrit son 16e but de la campagne, à 8:45 de la troisième période, après avoir complété une mise en scène de Yaroslav Alexeyev et Thomas Grégoire. Kevin Gilbert avait permis au Phoenix de prendre les devants 1-0 dès la période initiale.

La jeune sensation de l’Océanic Alexis Lafrenière a créé l’égalité au deuxième engagement, mais son équipe n’a pas été en mesure de prendre les devants.

Reilly Pickard, du Phoenix, et Colten Ellis, de l’Océanic, ont tous les deux effectué 28 arrêts, mais c’est Pickard qui a eu le dernier mot.

Islanders 4 Drakkar 5

Le Drakkar de Baie-Comeau a marqué deux buts en troisième période pour se sauver avec un gain de 5-4 aux dépens des Islanders de Charlottetown.

Bradley Lalonde a créé l’égalité et Ivan Chekhovich a dénoué l’impasse un peu plus de trois minutes plus tard pour propulser le Drakkar vers une première victoire en trois matchs. Luke Kirwan, à deux reprises, et Edouard St-Laurent ont aussi noirci la feuille de pointage.

Daniel Hardie a enfilé l’aiguille deux fois pour les Islanders, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties. Saku Vesterinen et Sam King ont aussi touché la cible pour les visiteurs.

Francis Leclerc a été magistral pour le Drakkar et il a repoussé 44 rondelles dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Dakota Lund-Cornish a alloué cinq buts sur 28 lancers.