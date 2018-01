PHILADELPHIE — Travis Konecny a récolté un but et une passe, samedi, aidant les Flyers de Philadelphie à l’emporter 3-1 face aux Devils du New Jersey.

Konecny a donné le ton avec un tir des poignets du cercle gauche, à 3:29 en première période.

Valtteri Filppula et Ivan Provorov ont aussi marqué au premier vingt pour les Flyers, victorieux six fois à leurs sept derniers matches.

Michal Neuvirth a stoppé 28 tirs, n’étant battu que par Jesper Bratt avec les Flyers à court d’un homme, à mi-chemin en deuxième période.

Philadelphie va rejouer dès dimanche après-midi, à Washington.

Keith Kinkaid a cédé trois fois en sept tirs avant de se blesser dans le bas du corps. Il a été remplacé par Ken Appleby, qui faisait ses débuts dans la Ligue nationale. Appleby a repoussé 24 rondelles.

Les Devils avaient gagné deux fois d’affilée après une série de six revers.