BUFFALO, N.Y. — Mattias Janmark a amassé deux buts et une aide, Esa Lindell a ajouté un but et deux mentions d’assistance et les Stars de Dallas ont écrasé les Sabres de Buffalo 7-1, samedi après-midi.

Jamie Benn et Radek Faksa ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour les Stars, qui retourneront à domicile après avoir terminé leur voyage de quatre parties à l’étranger avec un dossier de 3-0-1. Remi Elie et Tyler Pitlick ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs.

John Klingberg a préparé trois buts des siens tandis que Jason Spezza a mis la table pour deux réussites. Benn a porté à sept sa séquence de matchs avec au moins un point. Kari Lehtonen a repoussé 26 rondelles devant la cage des Stars.

Les Sabres ont perdu pour une septième fois au cours de leurs huit dernières sorties et ils ont été copieusement hués par leurs partisans après les deuxième et troisième périodes.

Sam Reinhart a inscrit l’unique filet des Sabres. Robin Lehner a stoppé 15 lancers avant d’être remplacé par Chad Johnson après avoir alloué le quatrième but des Stars. En relève, Johnson a réalisé 10 arrêts.