CALGARY — Jack Eichel a mis un terme au débat en enfilant l’aiguille à 1:30 de la période de prolongation, propulsant les Sabres de Buffalo vers un gain de 2-1 devant les Flames de Calgary, lundi soir.

Eichel a battu Mike Smith grâce à un tir sur réception, son 19e but de la saison. Le jeune centre a récolté quatre buts et six mentions d’assistance à ses six derniers matchs.

Les Sabres ont ainsi mis un terme à leur série de quatre défaites, remportant leur premier match à Calgary depuis le 18 octobre 2003.

Scott Wilson a également fait mouche pour les Sabres (12-26-9), égalant la marque 1-1 en première période à 24 secondes d’intervalle du but des Flames. Chad Johnson a repoussé 32 des 33 tirs dirigés vers lui.

Matthew Tkachuk a été l’auteur du seul filet des Flames (25-16-6), qui affichent un dossier de 7-0-2 à leurs neuf derniers matchs. Mike Smith a quant à lui réalisé 31 arrêts.