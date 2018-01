MELBOURNE, Australie — Blessé et éprouvant visiblement beaucoup de difficultés, Rafael Nadal a été contraint à l’abandon au cinquième set de son quart de finale des Internationaux d’Australie face à Marin Cilic, mardi.

L’Espagnol, favori du tableau masculin, a sauvé cinq balles de bris dans le dernier jeu avant que Cilic ne prenne finalement son service. L’homme aux 16 titres du Grand Chelem est ensuite allé serrer la main de l’arbitre et de son adversaire, avant de violemment lancer son bandeau dans son sac.

Cilic, tête de série no 6, a atteint une première demi-finale en Australie depuis 2010 avec un pointage de 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0. Il retrouvera dans le carré d’as le Britannique Kyle Edmund. La 49e raquette mondiale a surpris la troisième tête de série Grigor Dimitrov 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 pour atteindre une demi-finale d’un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.

Chez les dames, Elise Mertens a causé la surprise de la journée, éliminant la quatrième tête de série Elina Svitolina de façon expéditive 6-4, 6-0 pour passer en demi-finales.

La Belge 27e raquette mondiale et championne à Hobart a ainsi porté sa série de victoires à 10.

Mertens, première représentante de la Belgique à passer dans le carré d’as du premier majeur de la saison depuis Kim Clijsters, en 2012, affrontera la gagnante du duel entre la Danoise classée deuxième Caroline Wozniacki et l’Espagnole Carla Suarez Navarro.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Xu Yifan, sixièmes têtes de série, se sont inclinées 0-6, 6-1, 7-6 (2) devant les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina en quarts de finale.

Par contre, en double mixte, Dabrowski et le Croate Mate Pavic, classés huitièmes, ont pris la mesure des Néerlandais Demi Schuurs et Jean-Julien Rojer 6-1, 6-3. Ils ferotn face en quarts de finale à la Suédoise Johanna Larsson et au Néerlandais Matwe Middelkoop.