CALGARY — Le centre-arrière des Stampeders de Calgary Rob Cote a mis un terme à sa carrière de 11 saisons dans la Ligue canadienne de football.

L’athlète de six pieds un, 227 livres, a disputé 179 matchs, tous dans l’uniforme des Stamps, aidant l’équipe à gagner deux coupes Grey.

Il a passé six saisons à titre de capitaine et a été élu deux fois vainqueur de la bague du président pour son excellence sur le terrain et son implication à l’extérieur de celui-ci.

Le natif de Calgary de 31 ans a amassé 143 verges en 40 courses en plus de capter 113 passes pour 1160 verges et 13 touchés. Il a également réussi 82 plaqués au sein des unités spéciales.

Les Stampeders n’ont jamais raté les matchs éliminatoires pendant la carrière de Cote, affichant un dossier de 146-66-4 au cours de cette période.