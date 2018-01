NEW YORK — Kyle Lowry va rejoindre son coéquipier des Raptors de Toronto DeMar DeRozan au match des étoiles de la NBA.

Lowry est un des 14 joueurs à avoir été nommés sur la liste des réservistes, mardi soir, joignant LeBron James et les autres étoiles de l’Association Est.

Klay Thompson et Draymond Green, des Warriors de Golden State, ont été choisis au sein des réservistes de l’Association Ouest. Les champions en titre de la NBA auront quatre joueurs au match des étoiles pour une deuxième année consécutive, ce qui égale un record.

Les Timberwolves du Minnesota et les Wizards de Washington ont aussi vu deux de leurs joueurs être sélectionnés chez les réservistes. Tous ces joueurs pourront être repêchés par les capitaines Stephen Curry et James, qui compléteront leur formation en vue du match qui aura lieu le 18 février, au Staples Center de Los Angeles. La composition des deux équipes sera dévoilée jeudi.

Outre John Wall et Bradley Beal, des Wizards, les réservistes de l’Est sont Al Horford, des Celtics de Boston, Kevin Love, des Cavaliers de Cleveland, Kristaps Porzingis, des Knicks de New York, et Victor Oladipo, des Pacers d’Indiana.

Dans l’Ouest, Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns, des Timberwolves, seront accompagnés de Russell Westbrook, du Thunder d’Oklahoma City, LaMarcus Aldridge, des Spurs de San Antonio, et Damian Lillard, des Trail Blazers de Portland.