SAN ANTONIO — LeBron James s’est joint au club sélect des joueurs ayant récolté 30 000 points en carrière dans la NBA.

James est devenu le septième joueur de l’histoire à atteindre ce plateau lorsqu’il a réussi un tir alors qu’il ne restait qu’une seconde à écouler au premier quart. Les Cavaliers de Cleveland se mesurent aux Spurs de San Antonio, mardi soir.

James a reçu une ovation debout des partisans des Spurs, avant le début du deuxième quart, lorsqu’il a été annoncé que le joueur vedette avait atteint ce prestigieux plateau.

James avait besoin d’amasser sept points pour se rendre aux 30 000 points en carrière. Il a raté deux lancers avant de réussir deux tirs en foulée et un autre d’une distance d’une vingtaine de pieds. Le lancer historique de James est survenu alors que Danny Green le surveillait.

Âgé de 33 ans, James a rejoint Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292), Wilt Chamberlain (31 419) et Dirk Nowitzki (30 808).

À 33 ans et 24 jours, James est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce plateau. Bryant avait 34 ans et 104 jours lorsqu’il s’y est rendu.

James a été sélectionné 14 fois parmi l’équipe d’étoiles de la NBA et il a maintenu une moyenne de 27,1 points par match depuis qu’il est arrivé dans la ligue, en 2003, alors qu’il avait 18 ans.