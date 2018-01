ATLANTA — Les Falcons d’Atlanta s’attendent à ce que le toit rétractable du Mercedes-Benz Stadium soit «complètement opérationnel» pour la saison 2018 et le Super Bowl de l’an prochain.

Rich McKay, le président et chef des opérations des Falcons, a indiqué mercredi à The Associated Press qu’il s’attendait à ce que les correctifs apportés au toit soient terminés pour la saison 2018 ou «bien avant». Des ennuis ont forcé la fermeture du toit du stade de 1,5 milliard $US pendant la majorité de la saison 2017.

Ce toit unique, conçu pour s’ouvrir comme une lentille de caméra, était ouvert pour la première partie à domicile des Falcons, le 17 septembre, contre les Packers de Green Bay. Il a ensuite été fermé pour tous les autres matchs de la NFL et universitaires, dont le Peach Bowl, le championnat de la SEC et le championnat national.

Le Mercedes-Benz Stadium sera l’hôte du Super Bowl en 2019.

McKay a affirmé que le plan était d’avoir le toit ouvert pour plus de parties, «comme il avait été prévu au début de la construction».