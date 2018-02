NEW YORK — Evgeni Malkin des Penguins de Pittsburgh a été élu la première étoile de la dernière semaine d’activités dans la Ligue nationale de hockey.

Le vétéran joueur de centre a été préféré au gardien Harri Sateri, des Panthers de la Floride et à l’ailier droit Reilly Smith, des Golden Knights de Vegas.

Malkin a mené tous les patineurs de la LNH avec une récolte de six buts et huit points en trois parties. Ses performances ont aidé les Penguins à amasser quatre points sur une possibilité de six et à se hisser au troisième rang de la section Métropolitaine.

Malkin a entamé la semaine en réalisant le 12e tour du chapeau de sa carrière, incluant le but victorieux, dans un gain de 5-2 face aux Sharks de San Jose, le 30 janvier. Il a enchaîné avec une performance de deux buts et autant d’aides alors que les Penguins ont vaincu les Capitals de Washington 7-4, le 2 février. Il a été l’unique buteur des Penguins dans un revers de 3-1 contre les Devils du New Jersey.

Le centre de 31 ans occupe le premier rang dans la LNH depuis le 1er janvier aux chapitres des buts (15) et des points (24) en 14 parties. Il se classe au quatrième échelon dans la course au trophée Art-Ross avec 29 buts et 31 mentions d’aide en 50 rencontres.

Sateri a affiché un dossier de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’arrêts de ,946 pour aider les Panthers à compléter une semaine parfaite. Il a d’abord vaincu les Islanders de New York 4-1 grâce à une performance de 32 arrêts le 30 janvier. Quarante-huit heures plus tard, il a stoppé 30 rondelles dans un gain de 4-2 face aux Sabres de Buffalo. Il a complété le tout avec un gain de 3-2 aux dépens des Red Wings de Detroit alors qu’il a fait face à 28 rondelles.

Quant à Smith, il a amassé quatre buts et une aide en quatre matchs aidant les Golden Knights à établir un record pour le plus grand nombre de victoires pour une équipe à sa première saison dans la LNH. Deux de ses quatre buts ont aidé la troupe de Gerard Gallant à vaincre les Capitals de Washington 4-3 dimanche après-midi.