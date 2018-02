WINNIPEG — Le demi défensif Maurice Leggett a décidé de ne pas se prévaloir de l’autonomie complète et a signé un nouveau contrat d’une saison avec les Blue Bombers de Winnipeg.

Leggett, qui aurait pu devenir joueur autonome la semaine prochaine, a amorcé 13 rencontres pour les Bombers en 2017, réussissant 50 plaqués, trois sacs, trois interceptions — dont une retournée pour un touché — en plus d’avoir provoqué un échappé et retourné un dégagement pour un touché.

L’un des joueurs défensifs le plus dominants de l’équipe depuis 2014, Leggett entamera sa cinquième campagne à Winnipeg en 2018.

En quatre saisons avec les Blue bombers, Leggett a réussi 220 plaqués, six autres au sein des unités spéciales, 11 sacs, 16 interceptions, provoqué six échappés, en plus de marquer quatre touchés défensifs et deux autres au sein des untiés spéciales.

Il a terminé la saison 2016 à égalité au sommet de la Ligue canadienne avec sept interceptions.