TORONTO — Les Blue Jays de Toronto se sont entendus avec le releveur canadien John Axford sur les termes d’un contrat des ligues mineures.

L’entente, annoncée par l’équipe vendredi, comprend une invitation au camp d’entraînement printanier des Jays.

Originaire de Port Dover, en Ontario, Axford a disputé les deux dernières saisons avec les Athletics d’Oakland. En 21 manches, le droitier a présenté un dossier de 0-1 avec une moyenne de points mérités de 6,43. Il a retiré 21 frappeurs sur des prises et a concédé 17 buts sur balles.

Axford a connu sa meilleure saison en 2011, lorsqu’il menait le circuit avec le plus grand nombre de sauvetages (46) et n’a obtenu que 16 points mérités en 73 manches et deux tiers avec les Brewers de Milwaukee.

Axford a disputé cinq saisons dans l’uniforme des Brewers de 2009 à 2013.

Le releveur, âgé aujourd’hui de 34 ans, a été choisi en septième ronde du repêchage de 2001 par les Mariners de Seattle et au 42e tour en 2005 par les Reds de Cincinnati.

En 2008, il avait signé une entente avec les Brewers.