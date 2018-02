PEBBLE BEACH, Calif. — Dustin Johnson a réussi un oiselet au 18e trou et a terminé sa ronde avec une carte de 70 (moins-2), au sommet du tournoi de Pebble Beach, samedi.

Johnson a rebondi après avoir connu quelques difficultés au neuf de retour pour rejoindre Ted Potter Fils en tête du classement, en vue de la ronde finale du tournoi.

Potter Jr. avait besoin d’un oiselet à ses trois derniers trous pour terminer avec un pointage de 59 sur le parcours de Monterey Peninsula. Il a toutefois enchaîné deux bogueys pour inscrire un 62 à sa carte.

Les meneurs ont obtenu un pointage cumulatif de moins-14.

Jason Day, qui a remporté le titre il y a deux semaines à Torrey Pines, a disputé une ronde de 69 et se trouve à deux coups des meneurs en compagnie de Troy Merritt (69).

Steven Stricker et Jon Rahm, qui ont tous les deux terminé avec une carte de 70, occupent le cinquième rang avec Patrick Rodgers (69).

Mike Weir (69) est le Canadien le mieux classé au 76e rang. Nick Taylor (72) et Corey Conners (75) se classent respectivement au 103e et 119e rang. Mac Hughes (74) et Ben Silverman (75) sont à égalité au 123e rang.