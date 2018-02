NEWARK, N.J. — Le gardien Cory Schneider, des Devils du New Jersey, va rater une semaine de plus à cause de blessures à l’aine et à la hanche.

Les Devils s’attendent à ce qu’il recommence à patiner la semaine prochaine.

Schneider n’a pas joué depuis le 23 janvier contre Boston, quittant alors après la deuxième période. Il a une fiche de 17-11-6 et une moyenne de 2,79.

Le New Jersey a perdu quatre matches de suite. L’équipe va tenter de corriger le tir mardi soir, à Philadelphie.