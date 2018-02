PHILADELPHIE — Dario Saric a obtenu 24 points et les 76ers de Philadelphie ont gagné un quatrième match de suite, lundi, battant les Knicks de New York 108 à 92.

Saric a fourni quatre tirs de trois points pour les Sixers, invaincus à leurs 10 dernières rencontres à la maison.

J.J. Redick a inscrit 18 points, un de plus que Joel Embiid.

Ben Simmons a récolté 13 points et six rebonds. Le réserviste T.J. McConnell s’est distingué avec 10 points, 10 rebonds et 11 passes.

Les Sixers ont aussi brillé avec 13 vols, dont six par McConnell et quatre par Simmons.

Les 76ers ne menaient que par deux points à la demie, mais ils ont dominé au troisième quart et encore plus lors du dernier. Ils ont marqué les huit premiers points du dernier quart.

Philadelphie va rejouer mercredi soir à domicile, contre Miami.

Michael Beasley a obtenu 22 points pour les Knicks, qui ont perdu leurs sept derniers matches.