VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont prolongé de plusieurs années le contrat du directeur général Jim Benning, mercredi.

Le natif d’Edmonton est en poste depuis mai 2014.

«Je suis reconnaissant à la famille Aquilini et à Trevor Linden pour leur engagement envers moi et pour leur confiance en notre vision à long terme pour les Canucks, a dit Benning par communiqué. Je suis emballé par la voie qu’emprunte l’équipe, et aussi par la profondeur et le talent que nous accumulons.

«Je suis ravi de continuer le travail amorcé il y a quatre ans, quand nous avons établi comme objectif de bâtir une équipe championne.»

Benning a jadis été l’adjoint au d.g. avec les Bruins de Boston, pendant sept saisons, ainsi que le directeur du recrutement amateur chez les Sabres de Buffalo, pendant 12 ans.

Il a disputé 12 campagnes comme défenseur dans la LNH, jouant avec Toronto et Vancouver.