PYEONGCHANG, Corée, République de — La Suédoise Hanna Oeberg a causé une surprise de taille lors du biathlon individuel de 15 kilomètres chez les dames, jeudi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Oeberg, que personne n’attendait, a décroché la première médaille d’or olympique de sa carrière en damant le pion à l’Allemande Laura Dahlmeier, déjà double médaillée d’or à Pyeongchang.

Oeberg a amorcé l’épreuve au 42e rang du classement général de la Coupe du monde en biathlon individuel. À ses premiers Jeux olympiques en carrière, la Suédoise a laissé couler plusieurs larmes lorsqu’elle a appris qu’elle avait gagné. Elle a réussi ses 20 tirs et elle a franchi la ligne d’arrivée en un temps de 41:07,2.

La Slovaque Anastasiya Kuzmina a raflé la médaille d’argent alors que Dahlmeier a finalement obtenu la médaille de bronze.

Plus tôt aux Jeux de Pyeongchang, Dahlmeier a triomphé au 7,5 km sprint et au 10 km poursuite et elle semblait imbattable. L’Allemande a toutefois commis une erreur coûteuse et elle a reçu une pénalité d’une minute.

Rosanna Crawford, de Canmore, en Alberta, a été la mieux classée chez les Canadiennes, terminant 26e. Le trio britanno-colombien composé de Sarah Beaudry, de Prince George, Emma Lunder, de Vernon, et Julia Ransom, de Kelowna, a respctivement pris les 29e, 54e et 74e positions.