ROTTERDAM, Pays-Bas — Roger Federer s’est approché à une victoire d’éclipser un record détenu par Andre Agassi après avoir atteint les quarts de finales à Rotterdam.

Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, Federer pourrait devenir le numéro un mondial le plus âgé de l’histoire devant Andre Agassi, qui, en avril 2003, à 33 ans et 133 jours, a été sacré le plus vieux tennisman au sommet du classement de l’ATP.

En huitièmes de finale, jeudi, Federer a triomphé 7-6 (10-8), 7-5 aux dépens de l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

Une place en demi-finale placerait Federer au 1er rang mondial devant son rival Rafael Nadal.

Federer croisera le fer avec Robin Haase en quarts de finale.