TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat d’une durée d’un an au lanceur gaucher et joueur autonome Jaime Garcia, jeudi.

Garcia empochera 8 millions US$ la saison prochaine et l’équipe possède une option pour la saison 2019.

Âgé de 31 ans, Garcia a joué pour trois clubs différents la saison dernière. Il a entamé la saison avec les Braves d’Atlanta, avec qui il a disputé 18 rencontres et a par la suite été échangé aux Twins du Minnesota (un seul départ) et a finalement terminé la campagne avec les Yankees de New York, avec qui il a pris part à huit départs.

L’artilleur mexicain a présenté un dossier de 5-10 et affiché une moyenne de points mérités de 4,41 en 27 départs la saison dernière.

En neuf saisons et 185 matchs dans la MLB, il a compilé une fiche de 67-55 et a conservé une moyenne de points mérités de 3,69.