CALGARY — Mike Matheson a fait bouger les cordages à deux reprises, Aleksander Barkov a amassé un but et deux aides et les Panthers de la Floride ont vaincu les Flames de Calgary 6-3, samedi soir.

C’est le gardien Roberto Luongo qui a bénéficié de cette explosion offensive. À sa première apparition depuis qu’il s’est blessé à l’aine le 4 décembre, Luongo a effectué 30 arrêts pour remporter un premier match depuis le 27 novembre.

Evgenii Dadonov et Vincent Trocheck ont tous deux obtenu un but et une mention d’assistance pour les Panthers, qui ont gagné une cinquième partie de suite à l’étranger. Jared McCann a aussi enfilé l’aiguille.

Grâce à sept gains au cours de leurs huit dernières sorties, les Panthers se sont approchés à six points des Islanders de New York et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est.

Dougie Hamilton a enregistré un premier tour du chapeau en carrière dans la LNH et il a été le seul à trouver le fond du filet pour les Flames. La deuxième meilleure formation du circuit à l’étranger (17-7-5) connaît des difficultés à domicile, elle qui n’a pas gagné dans son amphithéâtre au cours de ses six derniers matchs (0-3-3).