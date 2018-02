NEW YORK — Travis Konecny a brisé l’impasse de 4-4 en deuxième période et les Flyers de Philadelphie ont battu les Rangers 7-4 à New York, dimanche, remportant ainsi un cinquième gain d’affilée à l’étranger.

Konecny a réussi son 15e but à 15:40 au deuxième tiers. D’un tir des poignets, il a logé la rondelle sous le bras droit de Henrik Lundqvist, du cercle droit.

Andrew MacDonald, Scott Laughton, Brandon Manning, Nolan Patrick, Claude Giroux et Jori Lehtera ont aussi fait mouche pour les Flyers, victorieux six fois à leurs sept derniers matches.

Michal Neuvirth a fait 11 arrêts en 14 tirs mais blessé au bas du corps, il a ensuite cédé sa place à Alex Lyon, qui a bloqué 25 tirs.

Les Flyers vont disputer leur prochain mardi à domicile, face au Canadien de Montréal.

Kevin Hayes, Rick Nash, Mats Zuccarello et Peter Holland ont riposté pour les Rangers, battus à leurs quatre dernières rencontres.

Lundqvist a stoppé 29 rondelles.

Il y a eu pas moins de six buts en première période.

Hayes a parti le bal à 1:30 au premier vingt, faisant dévier un tir de la pointe. MacDonald a répliqué à 4:53, sur un tir en apparence sans danger.

En milieu d’engagement, les Rangers ont repris le dessus grâce au 18e but de la saison de Nash, sur un rebond. Il s’est savamment créé de l’espace après un tir de la ligne bleue de Brady Skjei.

Les Flyers ont créé l’impasse à 12:11, Laughton redirigeant un tir d’Ivan Provorov.

À 14:53, Philadelphie a mené 3-2 grâce à Manning, qui a couronné une belle séquence de passes dynamiques. Giroux a lancé la montée en s’emparant de la rondelle en douce, après une mise au jeu gagnée par New York.

Les Rangers ont créé l’égalité à 17:21, Zuccarello complétant un deux contre un avec Holland.

En deuxième période, Patrick a marqué à 2:01 sur son propre rebond, après un tir de Wayne Simmonds. Mais Holland a ramené tout le monde à la case départ à 5:47, suite à une mêlée devant le but.

Après le but de Konecny, Giroux en a rajouté à mi-chemin au troisième vingt, un tir haut, du cercle droit, lui valant un 200e but dans la Ligue nationale.

Lehtera a complété à 12:46 avec un tir des poignets, partiellement bloqué par le bâton de Holland.