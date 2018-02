PORT ST. LUCIE, Fla. — Les Mets de New York avaient à peine entamé leur camp d’entraînement printanier, dimanche, que les projecteurs étaient déjà tournés vers Tim Tebow.

Alors que plusieurs se demandaient si Tebow, l’ancien quart-arrière de la NFL devenu voltigeur dans les ligues mineures, pourrait se tailler une place dans les ligues majeures, le directeur général de l’organisation, Sandy Alderson, a affirmé qu’il y croyait.

«Quelqu’un m’a demandé si je croyais qu’il pourrait un jour devenir un joueur des Majeures et je crois que oui. C’est ce que je pense, a soutenu Alderson.

«Ce test ne durera pas éternellement non plus, mais il a fait des progrès considérables. Nous avons cru bon qu’il bénéficie d’un camp d’entraînement dans les Majeures — ça va lui permettre de se développer plus rapidement.»

Âgé de 30 ans, Tebow a cependant déjà connu du succès sur d’autres terrains. Récipiendaire du trophée Heisman, remis au meilleur joueur de football universitaire NCAA, et couronné à deux reprises du titre du Championnat national avec les Gators de la Floride, il a atteint les rangs de la NFL et a disputé deux saisons dans l’uniforme des Broncos de Denver et une seule avec les Jets de New York.

«En tant qu’athlète, tu veux toujours faire de ton mieux et jouer dans les plus hauts rangs professionnels, gagner un championnat et être le meilleur. Nous ne compétitionnons pas pour le plaisir, nous le faisons pour gagner. Alors je veux être en mesure d’être dans la plus grande ligue, a mentionné Tebow.

«Je crois que d’être en mesure pratiquer mon sport préféré tous les jours est un gage de succès. Si je peux être dans les grandes ligues, ce serait génial. Je crois en moi et je veux me battre pour ça.»

Questionné sur la possibilité de ne jamais se tailler une place avec le grand club, Tebow a répondu: «Si ça n’arrive pas, je ne regarderai pas derrière et je ne regretterai pas d’avoir choisi de jouer au baseball parce que j’ai déjà beaucoup de plaisir et je travaille très fort. Il y a une différence entre ce que tu souhaites réaliser et ce que tu considères comme étant un gage de succès.»

Tebow a admis avoir beaucoup appris de sa première saison complète au baseball.

«Pour moi, je voulais atteindre les séries éliminatoires et apprendre les aspects sur lesquels je devais travailler. C’était ma première saison complète au baseball depuis mon année junior au secondaire, a-t-il expliqué.

«C’est difficile de faire des changements lorsque tu joues et tu t’entraînes presque tous les jours. C’est difficile de vraiment appliquer les changements.»

Tebow a beaucoup travaillé sur son lancer et a passé beaucoup de temps au champ afin d’améliorer ses qualités défensives.

Le gérant des Mets, Mickey Callaway, croit aussi que Tebow à toutes les chances de percer l’alignement.

«Il va jouer. Il veut voir de quoi il est capable. La personne qu’il est, le travailleur acharné qu’il est, c’est le genre de personne que tu veux dans ton équipe. Nous allons l’évaluer comme n’importe quel autre joueur.

«Il est ici parce qu’il pourrait potentiellement nous aider dans les Majeures. Il ne serait pas ici autrement.»