SAN JOSE, Calif. — Mikkel Boedker a inscrit deux des quatre buts de son équipe au premier vingt et les Sharks de San Jose ont défait les Stars de Dallas 5-2, dimanche soir.

Joe Pavelski, Melker Karlsson et Justin Braun ont aussi marqué pour les Sharks, qui ont remporté quatre de leurs cinq dernières parties. Martin Jones a conclu la rencontre avec 26 arrêts.

Gemel Smith et Tyler Pitlick ont fait bouger les cordages pour les Stars, qui avaient gagné six de leurs sept matchs précédents. Ben Bishop a été chassé après avoir alloué quatre buts sur cinq tirs. En relève, Kari Lehtonen a effectué 22 arrêts.

Les Stars avaient battu les Sharks 6-0 le 31 décembre et ils avaient remporté les trois derniers duels entre les deux formations.

Pavelski a ouvert le pointage dès la 27e seconde de jeu et Karlsson a doublé l’avance des siens un peu plus de cinq minutes plus tard. Boedker a ensuite mis l’affrontement hors de portée en trouvant le fond du filet à deux reprises en 2:15.