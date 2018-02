MARSEILLE, France — Lucas Pouille a remporté un duel français 3-6, 7-6 (6) et 6-4 devant Pierre-Hugues Herbert, mercredi, atteignant ainsi les quarts de finale à l’Omnium 13.

Troisième tête d’affiche, Pouille a résisté aux 15 as de Herbert.

Pouille, récemment grand vainqueur à Montpellier, le cinquième titre de sa carrière, a obtenu un bris dans le neuvième jeu du troisième set, remportant ensuite le match au service. Son prochain rival sera le Français Gilles Simon ou le Serbe Filip Krajinovic.

Le Français Julien Benneteau a prévalu 7-6 (2) et 7-6 (5) contre Roberto Bautista Agut, de l’Espagne.

Gilles Muller du Luxembourg a signé 15 as et a gagné 7-5 et 6-3 face à Sergiy Stakhovsky, de l’Ukraine. Mischa Zverev de l’Allemagne a eu raison du Slovène Blaz Kavcic, 6-4 et 6-4, tandis que le vétéran Nicolas Mahut s’est imposé 7-5 et 7-6 (4) contre le Grec Stefanos Tsitsipas.